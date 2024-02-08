Спецоперация 08 февраля 2024, 10:54 Командир рассказал, как штурмовики освобождали Артемовск Командир ЧВК «Вагнер» Борисов: штурмовые операции под Артемовском шли поэтапно РИА «Новости»

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Российские силы освобождали Артемовск поэтапно, прорывая линию обороны противника. Командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» Виктор Борисов рассказал Lenta.ru о взятии города в 2023 году.

Уроженец Самары отправился на спецоперацию из колонии, где отбывал 20-летний срок за убийство и разбой. Он возглавлял отделение из восьми бойцов. Виктор Борисов рассказал, что прошел подготовку в ЛНР и в конце сентября 2022 года приехал в поселок Зайцево под Артемовском. На следующее утро бойцы устроили марш-бросок, чтобы открыть новое направление боевых действий.

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«Мы были теми, кто сжимал кольцо вокруг Артемовска, — нашим направлением стал поселок Опытный. Оборона противника там была очень насыщенной — через каждые 300-400 метров укрепленные пункты с пулеметными гнездами. Как только ты занимал новую позицию, по тебе начинали работать — засыпать снарядами и минами», — сказал он.

Боец рассказал, что штурм проводили поэтапно. Сначала брали конкретную точку в линии обороны Вооруженных сил Украины, затем передавали координаты командованию, дожидались прихода других отделений и получали новый приказ.

Освобождение Артемовска длилось более 220 дней, о взятии города объявили в мае прошлого года. Военные аналитики заявляли, что следующим ВСУ потеряют Часов Яр.