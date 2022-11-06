«Желтый» уровень террористической опасности вновь продлили в Белгородской области | 360°

Общество 06 ноября 2022, 08:56 «Желтый» уровень террористической опасности вновь продлили в Белгородской области Высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлили до 21 ноября Telegram-канал губернатор Вячеслав Гладков

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В Белгородской области в очередной раз продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Теперь он будет действовать до 21 ноября, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его данным, соответствующий документ уже подписали. Кроме того, еще на две недели останется в силе постановления о запрете запуска фейерверков, салютов и петард.

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«Желтый» уровень террористической опасности устанавливается, когда имеется подтвержденная информация о реальной возможности совершения теракта. Введение такой меры позволяет консолидировать усилия властей, силовиков и населения по недопущению подобных происшествий. Жителям советуют не посещать места массового скопления людей, неизменно носить с собой документы и давать их правоохранителям на проверку по первому требованию, обращать внимание на появление незнакомых людей и машин во дворах.

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В Белгородской области высокий уровень террористической опасности ввели еще 11 апреля, с тех пор его действие постоянно пролонгируют. В предыдущий раз, 22 октября, его продлили также на две недели.