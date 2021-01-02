Вспышку коронавируса зафиксировали в псковском психоневрологическом интернате

«В Псковской области новый очаг в Дновском психоневрологическом интернате, COVID-19 выявлен у семи пациентов интерната. Проводятся все необходимые противоэпидемиологические меры, выявляется круг контактных лиц», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба на 2 января, всего за время пандемии новый вирус обнаружили у 24 073 местных жителей.

В конце декабря в Бельгии актер в костюме Санта-Клауса пришел поздравить с Рождеством пациентов дома престарелых и спровоцировал вспышку коронавируса. Мужчина оказался болен COVID-19. Аниматор получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус спустя три дня после поездки.

В результате после его визита коронавирусом заразились 157 человек, из них 18 из-за этого уже умерли. Оказалось, что не все во время выступления были в защитных масках. Кроме того, в помещении плохо соблюдалась социальная дистанция. Это видно на опубликованных фотографиях. Сейчас руководство учреждения использует все необходимые меры, чтобы помочь пожилым справиться с болезнью.