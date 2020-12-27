Санта-Клаус устроил очаг COVID-19 в бельгийском доме престарелых. Уже есть жертвы

Актер в костюме Санта-Клауса пришел поздравить с Рождеством пациентов дома престарелых в Бельгии. Мужчина оказался болен COVID-19. После его визита коронавирусом заразились 157 человек, из которых 18 уже умерли.

Аниматор приезжал в дом престарелых в коммуне Мол две недели назад, чтобы поздравить пожилых людей с наступающим праздником. Спустя три дня мужчина получил положительный результат теста на коронавирус, пишет Daily Mail.

После этого медики стали проверять всех пациентов учреждения на наличие инфекции. Коронавирус оказался у 36 сотрудников дома престарелых и 121 пациента. Осложнения COVID-19 привели к смерти 18 человек. Мэр Мола Вим Кайерс отметил, что на фотографиях с праздника видно, что далеко не все во время поздравлений были в масках. Кроме того, в доме престарелых не соблюдалась социальная дистанция.

«Первоначально [дом престарелых] заявил, что правила соблюдались, но затем мы сразу же получили фотографии от семей пациентов, на которых видно, что это не так», — сказал мэр.

Он добавил, что привлечет все необходимые медицинские ресурсы, чтобы справиться со вспышкой коронавируса в доме престарелых.