Более 800 тысяч россиян привились от коронавируса

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что уже более 800 тысяч россиян сделали прививку от коронавируса. По его словам, в регионы уже доставили более полутора миллионов доз вакцины.

«Вакцинация идет очень активно <…> с учетом всех данных по вакцинированным — это уже более 800 тысяч человек, которые получили вакцину», — передает РИА «Новости» слова министра.

Он также сообщил, что с 1 января россияне могут получить сертификат о пройденной вакцинации на сайте госуслуг. Вакцинация проходит отечественным препаратом «Спутник V». Прививка создана на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Данные испытания показали, что эффективность вакцины «Спутник V» — 91,4%, а для тяжелых случаев — 100%.

В Подмосковье можно сделать прививку от коронавируса даже на новогодних каникулах. Исключение составляет 7 января — в этот день пункты вакцинации будут закрыты. Все остальные праздничные дни они работают. Привиться может любой желающий в возрасте от 18 лет.

Кроме того, в конце декабря в Московской области могут привиться жители старше 60 лет. В Домодедовской центральной городской больнице несколько пожилых пациентов уже получили прививку.