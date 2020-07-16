Вспышка коронавируса в Бурятии. Люди заразились на съемках клипа

Сначала заболевание выявили у одного участника творческого процесса. Позже решили проверить и других.

«У одного из участников съемок клипа выявлен коронавирус. При обследовании остальных участников съемок установлено еще семь положительных результатов на коронавирус», — сказал собеседник агентства.

Всего клип снимали 18 человек. Теперь вся группа и те, с кем общались участники, отправлены на двухнедельную самоизоляцию.

В Бурятии на 16 июля подтверждено 3566 случая COVID-19. За последние сутки заразились еще 44 человека.

Вспышка коронавируса не так давно была в Северодвинске. Там заболели несколько сотен работников оборонных предприятий. Город закрывали на въезд и выезд. Еще одну вспышку нашли в кемеровском пансионате для престарелых.