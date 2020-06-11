Вспышка COVID-19 произошла в кемеровском пансионате для престарелых

В пансионате для ветеранов и инвалидов Кемерова произошло массовое заражение коронавирусом. COVID-19 подтвердили у 10 постояльцев и одного сотрудника учреждения.

Пансионат пришлось закрыть на карантин, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного управления Роспотребнадзора.

«Коронавирусом заражены десять человек, проживающих в пансионате, и один сотрудник», — уточнили в ведомстве.

На утро 11 июня, уточнила «Газета.ru», в Кемеровской области подтвердили 61 случай COVID-19. В Новокузнецке и Кемерове зараженных выявили больше всего — 27 и 22 человека соответственно.

Всего в Кузбассе зарегистрировано 929 случаев коронавирусной инфекции. В больницах лечат 592 пациентов. Скончались семь человек.

В двух новокузнецких домах для престарелых уже фиксировали вспышки COVID-19. Аналогичная ситуация произошла в начале июня в Волгоградской области, где заболели сотрудники и пациенты Урюпинского психоневрологического интерната. COVID-19 подтвердили у 200 человек.

В первых числах месяца власти Архангельской области решили закрыть Северодвинск. В городе произошла вспышка коронавируса.