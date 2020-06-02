COVID-19 выявили у 200 пациентов и сотрудников волгоградского психоинтерната

Вспышка коронавируса произошла в Волгоградской области. COVID-19 подтвердили в Урюпинском психоневрологическом интернате. Заболели 200 человек: не только его пациенты, но и сотрудники.

Сначала диагноз подтвердили у 187 человек. После завершения лабораторных исследований число коронавирусных больных выросло. Об этом рассказал зампред комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, которого процитировало РИА «Новости».

«Все анализы пришли. В итоге 200 человек положительные анализы дали», — подчеркнул он.

Больных COVID-19 в основном кладут в филиал областной психиатрической больницы. Она расположена в Волгограде и перепрофилирована под инфекционный госпиталь. Пациенты медицинского учреждения получат при необходимости и помощь врачей-психиатров.

Всего в интернате 350 постояльцев и 60 сотрудников. Он стал вторым местом, где произошла вспышка инфекции. Еще один очаг коронавируса выявили в Жирновском психоневрологическом интернате 22 мая.

По последним данным, во Владимирской области подтвердили уже 3334 случая COVID-19. За последние сутки их стало больше на 119. С начала эпидемии вылечились 1097 человек, скончались 20.

В целом по стране ситуация с коронавирусной инфекцией остается стабильной. Во многих регионах уже перешли к снятию ограничений, которые ввели из-за пандемии.