Андрей Норкин попросил не обращать внимания на слухи о причинах смерти жены

Телеведущий Андрей Норкин похоронил супругу на Новодеревенском кладбище в Пушкино. Он поблагодарил всех, кто его поддержал, и попросил не обращать внимания на слухи о причинах смерти.

«Конечно, много чего понаписали уже… Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех…» — написал на своей странице в Instagram телеведущий, сопроводив пост фотографией с похорон.

«Держитесь! Огромное горе, но надо как-то держаться! Пока помним, она с нами!», «Царствия Небесного Юлии. Сил Вам, Андрей, пережить эту невосполнимую утрату», — поддержали Норкина комментирующие.

«Она была правдоруб, справедливая и умная женщина», «Такая зажигалка, активная, неравнодушная, это несправедливо», — написали в соцсетях те, кто следил за эфирами радиоведущей.

Юлия Норкина ушла из жизни 4 июня. По словам ее близких друзей, у журналистки были проблемы с сердцем и она умерла от инфаркта.

Ранее в СМИ появилась информация, что Норкина узнала о своем неизлечимом заболевании и свела счеты с жизнью. Но эти данные никто не подтвердил.

Юлии Норкиной было 53 года. У нее остались четверо детей.