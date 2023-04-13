Эксклюзив 13 апреля 2023, 10:13 Казанского стрелка Галявиева приговорили к пожизненному лишению свободы Суд приговорил Галявиева к пожизненному сроку по делу о стрельбе в гимназии Казани

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Верховный суд Татарстан вынес приговор Ильназу Галявиеву по делу о стрельбе в гимназии № 175 в Казани в мае 2021 года. Обвиняемого приговорили к пожизненному лишению свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии особого режима.

В ходе расследования эксперты проверили состояние психического здоровья Галявиева и признали его вменяемым. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В последнем слове подсудимый еще раз попросил прощения за то, что сделал, а также заявил, что в заключении планирует написать книгу, чтобы с дохода от ее продажи погасить компенсации потерпевшим.

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Окончательное обвинение Галявиеву предъявили в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества. На сегодняшнем заседании его признали виновным по всем статьям.

Согласно материалам уголовного дела причиной нападения на гимназию было стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур.

Трагедия в гимназии № 175 в Казани произошла 11 мая 2021 года. На момент исполнения преступления Галявиеву было 19 лет. Он устроил взрыв, а потом открыл стрельбу в здании, убив семерых детей и двух учительниц. Еще 24 человека пострадали.