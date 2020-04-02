Всероссийскую перепись населения предложили отложить до 2021 года

Уже многие мероприятия в России отложили из-за пандемии коронавируса. Теперь Росстат предложил перенести проведение переписи населения на 2021 год.

«Росстат выступил с инициативой перенести на 2021 год проведение Всероссийской переписи населения, основной этап которой сейчас запланирован на октябрь 2020 года», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

При этом точные сроки проведения переписи будет устанавливать правительство. Глава Росстата Павел Малков отметил, что ведомство готово предложить разные способы проведения переписи, чтобы она была эффективной и состоялась в намеченном формате.

Более того, в Росстате напомнили, что в труднодоступных районах страны начало переписи уже передвинули из-за введения режима самоизоляции.

«Смещение сроков не повлияет на качество и результат, наоборот, появляется возможность лучше подготовиться к использованию современных онлайн-технологий, которые станут отличительной особенностью первой цифровой переписи России», — подчеркнул Малков.

Предстоящую перепись подготавливают с использованием новых технологий, но во время пандемии появляются определенные вопросы. В частности речь идет о подготовке оборудования, инфраструктуры и обучении переписчиков. Времени до запланированного начала переписи остается все меньше, но необходимо обеспечить безопасность граждан.

Всероссийскую перепись населения планируют провести в октябре 2020 года. Она должна проходить на протяжении всего месяца.