Талисманом Всероссийской переписи населения стала желтая мультяшная птичка

Всероссийская перепись населения в этом году пройдет вместе с птичкой ВиПиН. Желтую цыпу нарисовал иллюстратор из Самары.

Как рассказали РИА «Новости» в Медиаофисе ВПН-2020, в конкурсе участвовали 900 художников из 74 регионов России. Но победителем стала именно «Цыпа ВиПиН». Ее автор скрывается под никнэймом ov_maxim. За нарисованную птичку он получил денежный приз — 60 тысяч рублей. Интересно, что чаще всего конкурсанты присылали рисунки с изображением пернатых. Популярностью пользовались голубы, совы, воробьи и жар-птица.

«Птица — символ легкости, скорости и устремленности в будущее. Уверены, что шустрая птичка ВиПиН наиболее точно отражает новый подход к проведению переписи населения и станет логическим продолжением фирменного стиля ВПН-2020», — отметил председатель жюри конкурса, замруководителя Росстата Павел Смелов.

Всероссийская перепись населения состоится в октябре 2020 года. Она будет проходить на протяжении всего месяца. В этот раз россияне смогут заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». Не исчезнут и стандартные формы переписи — обход людей по домам и переписные участки. Некоторые из них устроят в помещениях МФЦ. В числе вопросов — семейное положение и национальность. При этом каждый будет определять свою национальность сам. Эти данные специально никто проверять не будет.