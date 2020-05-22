Последний звонок впервые пройдет онлайн в Подмосковье. Его хедлайнером станет Zivert

«В этом году в регионе почти 114 тысяч выпускников — это учащиеся девятых и одиннадцатых классов. По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева для выпускников будет организован единый последний звонок в онлайн-режиме. Это новый опыт для нас. Пусть у выпускников не получится быть рядом друг с другом и своими учителями в этот важный день, мы постараемся создать дружескую и торжественную атмосферу в онлайн-пространстве. Губернатор лично поздравит выпускников и пообщается с ребятами», — сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Мы приглашаем присоединиться не только выпускников, но и всех школьников с родителями и учителями. Трансляция будет открытая, поэтому ее смогут увидеть все желающие Ирина Каклюгина министр образования Московской области.

Министр также отметила, что специально приглашенным гостем на подмосковный последний звонок станет певица Zivert. Она исполнит свои хиты для всех зрителей.

Добавим, что трансляция областного последнего звонка будет проходить на страницах губернатора в социальных сетях.