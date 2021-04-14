Всех приезжающих в страну россиян обязали сдавать тест на ковид

Все россияне, которые приезжают в страну на любом виде транспорта, обязаны сдать тест на ковид в течение трех дней. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

«С 15 апреля всем гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом транспорта, необходимо <…> в течение трех календарных дней со дня прибытия <…> пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на ЕПГУ», — говорится в новых правилах Роспотребнадзора для приезжающих в Россию.

Пока не будут готовы результаты теста, необходимо сидеть на карантине. В ведомстве отметили, что раньше это касалось только тех, кто прилетел на самолете. С завтрашнего дня Россия прекращает авиасообщение с Турцией и Танзанией в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой в этих странах и опасностью заражения мутировавшими штаммами коронавируса.

По данным оперштаба, за все время пандемии в России выявили 4 666 209 случаев COVID-19. От болезни умерли 104 тысячи человек. В Подмосковье провели уже 6 896 554 тестов на ковид, сообщили в областном Роспотребнадзоре.