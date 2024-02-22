Общество 22 февраля 2024, 11:55 «Всегда относились с уважением». Россия не сносила памятники украинским писателям Медведев: Россия уважительно относилась к украинским литературным деятелям Eugenii Belikov/Russian Look/globallookpress

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Россияне всегда с уважением относились к основным украинским деятелям и не сносили памятники, посвященные им. Такое заявление сделал замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью РИА «Новости».

«Вот они памятники сносят. Но мы же никогда, даже в мыслях такого не было! Все основные украинские персонажи — за исключением откровенных нацистов, бандеровцев разных — у нас всегда к ним относились с уважением», — высказался политик.

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Медведев напомнил, что в России прозаика и драматурга Николая Гоголя считают выдающимся писателем.

Украинские же власти начали активно бороться с советскими и российскими памятниками. В 2022 году в стране снесли около 30 изваяний, посвященных русскому поэту Александру Пушкину, в частности демонтировали барельеф писателю на названной в честь него станции метро в Харькове.

Ранее на Украине закрасили мурал с изображением выдающейся личности Серебряного века Сергея Есенина. В республике также активно переименовывают улицы, названия которых связаны с Россией.