Мир 13 января 2024, 14:46 Барельеф Пушкина снесли в харьковском метро «Деколонизация. Украина»: в метро Харькова убрали барельеф Пушкина Канопус Киля / Викимедиа

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В Харькове демонтировали барельеф русского поэта Александра Пушкина на одноименной станции метро. Об этом сообщил Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

«Ждем переименования улицы и станции!» — написали авторы статьи.

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Станцию открыли 11 августа 1984 года. Ее назвали по расположению на улице Пушкинской и посвятили памяти и творчеству писателя. Бюст Александра Пушкина в центральном зале станции был одним из главных ее украшений.

Власти Украины начали активно бороться с советскими и российскими памятниками. В 2022 году в стране снесли 28 изваяний, посвященных Пушкину. Ранее в Харькове закрасили мурал с изображением русского поэта Сергея Есенина. Власти Харькова также переименовали несколько десятков улиц, потому что их названия были связаны с Россией.