20 августа 2023, 00:32
Мурал с изображением Сергея Есенина закрасили в Харькове
Мурал с поэтом Есениным закрасили белой краской в Харькове
Мурал с изображением известного русского поэта Сергея Есенина закрасили в Харькове. Соответствующей информацией поделился Telegram-канал «Деколонизация. Украина».
На размещенном в сети видео запечатлели, как изображение Есенина, которое расположено на одноименной улице в Харькове, постепенно скрыли под толстым слоем белой краски.
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Власти Украины начали бороться с советскими и российскими памятниками в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. В 2022 году в стране снесли 28 памятников русскому писателю и поэту Пушкину.
Так, в городе Лубны Полтавской области Украины демонтировали памятник Пушкину, писал RT. Монумент высотой около двух с половиной метров открыли в городе в 1987 году.
А в июле вандал испортил табличку на Литературно-мемориальном музее А. С. Пушкина в Одессе. Мужчина разбрызгал черную краску из баллончика на мемориальную табличку.
Памятники
Украина
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