Мир 20 августа 2023, 00:32 Мурал с изображением Сергея Есенина закрасили в Харькове Мурал с поэтом Есениным закрасили белой краской в Харькове Википедия

Читать 360tv в

Мурал с изображением известного русского поэта Сергея Есенина закрасили в Харькове. Соответствующей информацией поделился Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

На размещенном в сети видео запечатлели, как изображение Есенина, которое расположено на одноименной улице в Харькове, постепенно скрыли под толстым слоем белой краски.

Реклама

Власти Украины начали бороться с советскими и российскими памятниками в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. В 2022 году в стране снесли 28 памятников русскому писателю и поэту Пушкину.

Так, в городе Лубны Полтавской области Украины демонтировали памятник Пушкину, писал RT. Монумент высотой около двух с половиной метров открыли в городе в 1987 году.

А в июле вандал испортил табличку на Литературно-мемориальном музее А. С. Пушкина в Одессе. Мужчина разбрызгал черную краску из баллончика на мемориальную табличку.