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    06 февраля 2021, 12:11

    Все желающие россияне смогут привиться от ковида до июня — РФПИ

    Андрей Иванов

    Только в России все желающие привиться от коронавируса смогут сделать это до июня. В США и Европе этот процесс продлится до сентября-октября. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
    Все желающие россияне смогут привиться от ковида до июня — РФПИ

    «Безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия — фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят», — заявил Дмитриев.

    Он подчеркнул, что это большая привилегия: в США и Европе вакцинация желающих продлится до осени. По словам Дмитриева сейчас на иностранный рынок поставляют небольшое количество «Спутника V», чтобы россияне сделали прививки в первую очередь.

    В начале этой недели известный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований препарата, который создали в Центре имени Гамалеи. После этого в мире начали говорить об эффективности и удобстве хранения и перевозки «Спутника V».

    В России уже пятые сутки подряд выявляют меньше 17 тысяч случаев COVID-19.