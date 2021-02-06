«Безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия — фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят», — заявил Дмитриев.

Он подчеркнул, что это большая привилегия: в США и Европе вакцинация желающих продлится до осени. По словам Дмитриева сейчас на иностранный рынок поставляют небольшое количество «Спутника V», чтобы россияне сделали прививки в первую очередь.

В начале этой недели известный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований препарата, который создали в Центре имени Гамалеи. После этого в мире начали говорить об эффективности и удобстве хранения и перевозки «Спутника V».

В России уже пятые сутки подряд выявляют меньше 17 тысяч случаев COVID-19.