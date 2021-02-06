Пятый день подряд в России выявляют менее 17 тысяч случаев коронавируса

.За последние сутки в России выявлено 16 627 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Этот показатель не превышает 17 тысяч уже пятый день подряд. За все время пандемии российские медики выявили 3 951 233 случаев болезни. Об этом сообщил оперштаб.

Со вчерашнего дня от последствий заражения коронавирусом умерли 497 человек. Ковид уже унес 76 229 жизней. В течение последних 24 часов болезнь победил 22 831 заразившийся. Всего с марта прошлого года - 3 436 326.

Первые три места среди регионов по числу выявленных за сутки случаев COVID-19 у Москвы (+2214), Санкт-Петербурга (+1248) и Московской области (+955).

В России уже началась массовая вакцинация от коронавируса. Для победы над пандемией власти планируют привить более половины населения страны без учета переболевших и детей. После этого сформируется коллективный иммунитет, который позволит сформировать коллективный иммунитет.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян не исключил третью волну коронавируса в России в апреле. По его словам она будет слабее, чем предыдущие.