Пятый день подряд в России выявляют менее 17 тысяч случаев коронавируса
Со вчерашнего дня от последствий заражения коронавирусом умерли 497 человек. Ковид уже унес 76 229 жизней. В течение последних 24 часов болезнь победил 22 831 заразившийся. Всего с марта прошлого года - 3 436 326.
Первые три места среди регионов по числу выявленных за сутки случаев COVID-19 у Москвы (+2214), Санкт-Петербурга (+1248) и Московской области (+955).
В России уже началась массовая вакцинация от коронавируса. Для победы над пандемией власти планируют привить более половины населения страны без учета переболевших и детей. После этого сформируется коллективный иммунитет, который позволит сформировать коллективный иммунитет.
Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян не исключил третью волну коронавируса в России в апреле. По его словам она будет слабее, чем предыдущие.