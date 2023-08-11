Общество 11 августа 2023, 15:05 «Все отдает». Осужденный за убийство аспирантки историк Соколов нашел новую возлюбленную Мать отбывающего наказание историка Соколова: сын нашел новую возлюбленную РИА «Новости»

Читать 360tv в

Отбывающий наказание за убийство аспирантки в Санкт-Петербурге историк Олег Соколов нашел себе новую возлюбленную, рассказала его мать. По ее словам, он переписывается с двумя женщинами, на одной из которых захотел жениться, сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Собеседница журналистов отметила, что Соколов в тюрьме чувствует себя хорошо. Он рассказывал ей о хорошем питании, о наличии спальни, бани и даже спортивного зала. Мужчине доверили заведывание библиотекой и чтение лекций по истории другим заключенным.

Реклама

Ученый продолжил и личную жизнь. По словам его матери, у него появились две женщины — одна поддерживает его морально, другая распоряжается его квартирой в Петербурге.

«Она прямо влезла в него, готова буквально все ему отдать, все отдает, все ему пихает», — рассказала мать заключенного.

По ее словам, мужчина хочет связать судьбу с женщиной. Его подкупила ее доброта.

Суд установил, что в ноябре 2019 года Олег Соколов убил аспирантку, затем расчленил ее тело и попытался утопить в Мойке. Мужчина раскаялся в совершении преступления, его приговорили к лишению свободы сроком на 12,5 года.