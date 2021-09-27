Суд отказался смягчить приговор историку Соколову

Санкт-Петербургский городской суд отказался смягчить приговор историку Олегу Соколову, который убил и расчленил аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. В удовлетворении апелляционной жалобы экс-доценту было отказано.

Приговор по делу о жестоком убийстве Ещенко был вынесен Октябрьским районным судом. Соколова признали виновным в убийстве и незаконном хранении оружия и приговорили к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

На сегодняшнем заседании апелляционная коллегия изменила приговор, разрешив судьбу вещественных доказательств, уточнили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Патроны, гильзы, обрез ружья, травматический пистолет и пять пистолетов автоматического действия, согласно постановлению, должны быть переданы в распоряжение ГУ МВД, а потом уничтожены. В остальном приговор остался без изменений.

Соколов на заседании плакал, говорил о смерти своего отца и винил в этом журналистов.

Ранее о смерти своего супруга рассказала мать историка. По словам женщины, он не выдержал давления со стороны СМИ после случившегося.