Историка Соколова признали виновным в убийстве и расчленении аспирантки Ещенко

Суд в Петербурге начал оглашать приговор историку Олегу Соколову. Его признали виновным в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко.

Во время заседания суд признал Соколова виновным в убийстве и незаконном хранении оружия. Прокуратура потребовала для историка 15 лет колонии строгого режима, из которых 13 лет за убийство, а два года — за хранение оружия. Сам Соколов раскаялся в преступлении и признал свою вину.

Ранее защита историка просила суд лишить его свободы на срок не более восьми лет колонии. Адвокат заявил о таких смягчающих обстоятельствах, как раскаяние и наличие детей с хроническими заболеваниями. Кроме того, защита просила учесть аморальное поведение девушки.

Олег Соколов убил аспирантку Анастасию Ещенко в ноябре 2019 года. Во время ссоры он выстрелил в девушку из обреза. После этого мужчина расчленил тело и пытался утопить останки в реке. Правоохранители нашли Соколова, когда он упал в Мойку. В рюкзаке историка были отрубленные части тела. На Соколова завели уголовное дело и начали расследование.