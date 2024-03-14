Выборы 14 марта 2024, 10:46 Глава ЦИК заявила, что выборы президента пройдут в токсичной атмосфере Глава ЦИК: выборы президента пройдут в токсичной международной атмосфере РИА «Новости»

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Президентские выборы в России впервые проводятся в такой сложной, токсичной международной атмосфере. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе заседания в информационном центре.

По ее словам, участились случаи кибератак на ресурсы избирательной комиссии.

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«С начала президентской кампании на сайт ЦИК РФ было обращено более 12 млн хакерских атак», — добавила Памфилова.

При этом подготовка к выборам продолжается. Более 94 тысячи избирательных участков ждут россиян. Из них — 91,4 тысячи участков были образованы в общем порядке, а 2,5 тысячи — в местах временного пребывания.

В общей сложности в регионах России 12,6 тысячи представителей СМИ получили аккредитацию для работы на избирательных участках.

Ранее в Приднестровье открыли шесть участков для голосования на выборах президента России.