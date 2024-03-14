Власть 14 марта 2024, 11:44 ЦИК предупредил о подготовке провокаций на выборах президента Глава ЦИК Памфилова: готовятся провокации на выборах президента, но мы справимся РИА «Новости»

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На предстоящих президентских выборах могут быть провокации, но Россия с ними справится. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании в инфоцентре ЦИК.

«Мы справимся. Не в первый раз и не в последний», — подчеркнула глава Центризбиркома, говоря о готовящихся провокациях.

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Она отметила, что за Россией стоит подавляющее число людей, любящих свою страну.

Памфилова добавила, что релоканты создали за границей сеть штабов по дискредитации выборов президента России. В основном такую деятельность ведут в странах Прибалтики, Польше и Германии, уточнила глава Центризбиркома.

Также председатель ЦИК сообщила, что избиратели за рубежом сталкиваются беспрецедентным и циничным нарушением прав. Речь идет о рядовых российских гражданах, уточнила Памфилова.

По словам Памфиловой, избирательный процесс пройдет в токсичной международной атмосфере. С начала кампании выросло число кибератак на сайт ЦИК, отметила председатель комиссии.

Голосование на выборах президента России продлится три дня — с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.