Жена Грачевского рассказала о его состоянии после перевода в реанимацию
Жена Грачевского подтвердила в беседе с Life, что его «состояние тяжелое», но специалисты не наблюдают отрицательной динамики.
«Он в абсолютном сознании, и никаких ухудшений нет. Самое главное для нас сейчас — это стабилизация его состояния, и оно стабильно», — подчеркнула Белоцерковская.
Она добавила, что худрук «Ералаша» читает всю прессу. Поэтому публикации о переводе в реанимацию едва ли пойдут на пользу.
«Сами подумайте, каково это, когда ты лежишь, лечишься, и тебе все говорят, что все хорошо у тебя, ты будешь идти на поправку, а ты читаешь такие „замечательные“ новости», — заметила женщина.
Подобные новости Белоцерковская назвала приводящими в ужас близких и друзей Бориса Грачевского, а также его самого. Она выразила благодарность врачам 52-й клинической больницы за их работу. Решение о переводе режиссера в палату интенсивной терапии они приняли, поскольку того требовал процесс лечения.