Худрук «Ералаша» Борис Грачевский заболел COVID-19

Художественный руководитель журнала «Ералаш» Борис Грачевский заразился коронавирусом и теперь проходит лечение в больнице. Об этом он сообщил «360».

По его словам, болезнь протекает без осложнений. Тем не менее ближайшие 10 дней Грачевский будет лечиться в больнице.

«Да ничего не случилось. Ковид, как у всех. Нет осложнений. Лежу в маске, под капельницей», — рассказал худрук.

В конце декабря стало известно, что вдова актера Баталова Гитана Леонтенко и ее дочь тоже заболели COVID-19. Из-за заболевания Леонтенко пока не оформляет возврат имущества. Следственные действия продолжатся уже после выздоровления.

Также на прошлой неделе в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации Ирины Муравьевой. Советскую актрису беспокоили першение в горле и высокая температура тела. Спустя несколько дней ее состояние внезапно ухудшилось, и было решено положить ее в больницу. По неподтвержденной информации, у Муравьевой развилась пневмония. Она находится в обычной палате.