В Кремле объяснили назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин во время решений по Хабаровскому краю руководствовался основной задачей: наладить работу местной власти и продолжить реализацию национальных целей в регионе. Российский лидер учел при этом мнение местных жителей и деловые качества нового врио губернатора Михаила Дегтярева.

«Дегтярев имеет очень богатый опыт законодательной активности. Он работал в Думе, поэтому в этом плане у него богатый политический опыт. Кроме того, безусловно, есть деловые качества Дегтярева, которые хорошо известны в рамках его партийной работы по линии ЛДПР», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Глава президентской пресс-службы добавил, что способности и навыки Дегтярева отмечает и руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее Путин отправил в отставку в связи с утратой доверия бывшего руководителя края Сергея Фургала, которого арестовали по обвинению в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов, и назначил на эту должность Михаила Дегтярева. Ранее новоиспеченный губернатор Хабаровского края возглавлял думский комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Утром 21 июля Дегтярев прилетел в Хабаровск.