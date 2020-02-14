«Времена Сталина наступили?» Выкрикнувший «АУЕ» тюменец подаст в суд на журналистов

СМИ придется ответить за поруганную честь Дениса Девкина, который выкрикнул «АУЕ» на празднике в честь назначения следователя. Мужчина рассказал «360», что хочет обратиться в суд и уже завтра встречается с адвокатом.

Девкин задался вопросом, почему его приравнивают «к какому-то преступнику». Пресса, по его словам, «размазала» эту историю.

«У меня была судимость, она погашена. Юридически я не судим. <…> Я директор охранного предприятия. Я всю жизнь теперь буду отвечать за этот ролик, или что? Я не имею права за столом ни с кем сидеть? Времена Сталина наступили?» — возмутился житель Тюмени.

Он повторил, что сказал приведшую к скандалу фразу в шутку.

Ни с кем из участников вечеринки силовиков Девкин пока не общался. Мужчина предположил, что «им сейчас не до меня». Он не так уж далек от истины: в тюменском СК РФ начали служебную проверку, а отмечавшего повышение следователя уже уволили. Причем с «волчьим билетом».

Тюменец хочет привлечь СМИ к ответственности за шумиху вокруг своего имени. Что именно он потребует у раскритиковавших его средств массовой информации, Денис Девкин решит на встрече с адвокатом. Она намечена на 15 февраля.