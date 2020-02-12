«Бандитов нет, остались только гопники». Участник праздника силовиков рассказал, зачем кричал «АУЕ»

Денис Девкин, выкрикнувший «АУЕ» на празднике в честь назначения следователя, хотел показать, что бандитов в Тюмени больше нет, а от криминального прошлого осталось только три буквы. В интервью «360» он рассказал, как оказался на празднике и зачем кричал «АУЕ».

«В последнее время в Instagram все смотрят и все верят картинке. Все верят Instagram. Я до этого говорил, не записалось, я имел в виду то, что город у нас „чистый“ благодаря сотрудникам полиции. В Тюмени все в порядке, все хорошо. Бандитов нет, остались только гопники, которые ходят и говорят: „АУЕ“», — рассказал Денис Девкин «360».

По его словам, он пришел на праздник с другом, который был знаком с некоторыми участниками торжества. Девкин, по собственному признанию, был нетрезв и решил пошутить. После этого ему сделали замечание о неуместности и он вместе с другом покинул зал.

«Я просто подошел, поздравил человека, который что-то отмечает, сказал это в шутку и все. Я гражданский человек, что хочу, то и говорю. Как шпана говорит», — добавил Девкин.

По словам тюменца, это не был тост. Он снимал видео для собственной страницы в Instagram, и большинство полицейских и следователей его слова даже не слышали. Впрочем, признается мужчина, это не первый случай, когда на его видео СМИ и страницы в соцсетях пытаются хайпануть.

«У меня такая же ситуация была с собакой. Я хотел показать, что собака-овчарка защищает меня, а раздули по-другому, как будто я натравливаю на собак. Хайпануть хотят, выдирают из Stories у меня», — объяснил Денис Девкин.

В пабликах Тюмени появилось видео, на котором дерутся две собаки. На фоне прохожие кричали и возмущались тем, что люди натравливают животных друг на друга.

Скандальное видео с праздника силовиков сняли в грузинском кафе в Тюмени. Торжество, как предполагают СМИ, было организовано в честь следователя СУ СКР по Тюменской области Рафика Аглиулина. На попавшем в соцсети видео видно, как Денис Девкин обнимается с участниками праздника и говорит: «АУЕ». Кадрами заинтересовались в Следственном комитете и начали проверку.