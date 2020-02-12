Следователя, отмечавшего повышение под блатной жаргон, уволили. Зато успел гульнуть

«Следователь Аглиуллин уволен из органов Следственного комитета Российской Федерации по дискредитирующим основаниям, а именно за нарушение Присяги сотрудника Следственного комитета России», — сказано на сайте главка Следственного комитета России.

За одним столом в ресторане грузинской кухни в Тюмени собрались: начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый; его заместитель Артур Рузеев; следователь СК по Тюменской области Рафик Аглиулин. Аглиулин и собрал коллег и друзей в честь своего повышения до майора.

Все хорошо шло до тех пор, пока один из гостей не произнес на камеру: «Жизнь ворам!» и «АУЕ!». Это фразы-маркеры из криминального жаргона, доказательства того, что произносящий их принадлежит к воровскому миру. Запись, скорее всего, была сделана для «внутреннего пользования» и не должна была просочиться в сеть и попасть на глаза посторонним. Но — просочилась.

Поднялся шум. Тюменские следователи начали служебную проверку.

«Идет служебная проверка», — подтвердила «360» и. о. помощника руководителя следственного управления по взаимодействию со средствами массовой информации СУ СКР по Тюменской области Анастасия Лепехина.

Между публикацией СМИ скандального видео и увольнением свежеиспеченного майора прошло несколько часов. Шум донесся до главка Следственного комитета. Из-за глупости одного из гостей товарищ майор потерял работу, уважение коллег и приобрел «черную метку». Ну, зато погулял на «отлично» в ресторане.