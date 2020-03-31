    31 марта 2020, 09:34

    Врачи вылечили от коронавируса 70 человек в Москве

    Андрей Иванов

    За последние дни еще 42 человек, которых лечили от заражения коронавирусом, выписали из московских больниц. Общее количество выздоровевших теперь составляет 70. Все люди чувствуют себя хорошо.
    Врачи вылечили от коронавируса 70 человек в Москве

    «За прошедшие дни в Москве еще 42 человека, у которых ранее был подтвержден коронавирус, полностью выздоровели и выписались из больницы. Всего на сегодняшний день в Москве насчитывается уже 70 выздоровевших», — приводит оперштаб столицы по борьбе с инфекцией слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

    Она отметила, что количество выздоравливающих увеличивается. По мнению Раковой, эту тенденцию должны поддержать новые меры по борьбе с коронавирусом, которые ввели в Москве, Подмосковье и двух десятках регионов России. Заместитель мэра столицы надеется, что прирост заболевших будет замедляться, а количество выздоровевших — расти.

    Чтобы остановить распространение инфекции, власти Москвы и Подмосковья первыми решили ввести режим жесткой самоизоляции, согласно которому на улицу людям можно выходить только в случае крайней необходимости.

    Это решение высоко оценил российский премьер-министр Михаил Мишустин. Глава Кабмина посоветовал руководителям других регионов взять на вооружение эту идею. К нему прислушались, и вслед за столицей и Московской областью подобный режим ввели еще в более чем 20 субъектах России.

    По последним данным, врачи в РФ выявили 1836 случаев заражения 2019-nCoV. От болезни COVID-19, которую вызывает вирус, умерли девять человек.