Врачи вылечили от коронавируса 70 человек в Москве

За последние дни еще 42 человек, которых лечили от заражения коронавирусом, выписали из московских больниц. Общее количество выздоровевших теперь составляет 70. Все люди чувствуют себя хорошо.

«За прошедшие дни в Москве еще 42 человека, у которых ранее был подтвержден коронавирус, полностью выздоровели и выписались из больницы. Всего на сегодняшний день в Москве насчитывается уже 70 выздоровевших», — приводит оперштаб столицы по борьбе с инфекцией слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она отметила, что количество выздоравливающих увеличивается. По мнению Раковой, эту тенденцию должны поддержать новые меры по борьбе с коронавирусом, которые ввели в Москве, Подмосковье и двух десятках регионов России. Заместитель мэра столицы надеется, что прирост заболевших будет замедляться, а количество выздоровевших — расти.

Чтобы остановить распространение инфекции, власти Москвы и Подмосковья первыми решили ввести режим жесткой самоизоляции, согласно которому на улицу людям можно выходить только в случае крайней необходимости.

Это решение высоко оценил российский премьер-министр Михаил Мишустин. Глава Кабмина посоветовал руководителям других регионов взять на вооружение эту идею. К нему прислушались, и вслед за столицей и Московской областью подобный режим ввели еще в более чем 20 субъектах России.

По последним данным, врачи в РФ выявили 1836 случаев заражения 2019-nCoV. От болезни COVID-19, которую вызывает вирус, умерли девять человек.