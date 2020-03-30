Регионы России один за другим начали объявлять режим самоизоляции
Режим самоизоляции уже объявили в Мурманской, Калининградской, Вологодской, Липецкой, Свердловской, Саратовской и Иркутской областях. Примеру московского региона решили последовать в Татарстане, Адыгее, Ульяновской, Рязанской и Брянской областях.
Самоизоляция предусматривает нахождение жителей дома. Граждане могут выйти на улицу, чтобы добраться до работы или сходить в ближайший магазин или аптеку. Еще разрешается выносить мусор или выходить на прогулку с домашним животным, но не отходить от дома дальше, чем на 100 метров.
Все эти меры необходимы для борьбы с распространением коронавируса. Первыми режим самоизоляции ввели власти Москвы и Подмосковья. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал регионы последовать их примеру. По последним данным, в России насчитывается 1834 случая заболевания COVID-19. Вылечить и выписать из больниц удалось 66 пациентов.