Мишустин поставил в пример регионам Москву и Подмосковье. Там действует режим самоизоляции

Ограничения по передвижению людей, которые приняли власти Москвы и Московской области, — это логичное продолжение действий федерального руководства. Всем другим регионам следует последовать этому примеру.

Решения губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина ввести ограничения на выход людей из дома на фоне пандемии одобрил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Шаги, которые там (в Москве и Подмосковье — прим. ред.) предпринимаются, — это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом», — приводит «Интерфакс» слова Мишустина.

Глава Кабмина обратился к властям других регионов с просьбой проанализировать эти передовые меры и ввести подобные у себя.

Ране губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к жителям из-за коронавируса. Он заявил, что с 30 марта в Московской области вводят новые ограничения в связи с эпидемией. Вечером 30 марта в регионе закроют все парки и детские площадки. Можно будет выходить из дома только для того, чтобы отправиться на работу. Похожие ограничения ввел и Собянин.

Президент России Владимир Путин объявил наступившую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Он призвал россиян не выходить из дома без крайней нужды на фоне пандемии коронавируса, который уже унес жизни почти 34 тысяч человек во всем мире.