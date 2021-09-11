Москвичка, которую доставили в больницу после ужина с арбузом, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил «Пятый канал» со ссылкой на собственные источники.

Женщине проводят интенсивную терапию. По данным телеканала, у нее выявили кишечную инфекцию неясного происхождения. Ранее ее дочь 15 лет и мама скончались после госпитализации. Они тоже участвовали в трапезе. Однако говорить о том, что семья действительно отравилась, тем более именно арбузом, пока еще рано.

В соседней квартире той же ночью госпитализировали подростка. Но он совершенно точно не ел арбуз, хотя симптомы были похожими. По словам родственников, сейчас с ребенком все в порядке. Его родители ждут результатов анализов.

Соседи называют семью, в которой произошла трагедия, достойной и порядочной. Они никогда не были замечены на том, чтобы кто-то выпивал, все исправно работали и дружелюбно общались с другими жильцами. В доме проводятся проверки, уже забрали пробы воды из подвала, приезжали также специалисты «Мосгаза». Они обследовали весь подъезд на предмет утечек.