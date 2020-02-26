Врачи объяснили, кому не стоит есть блины на Масленицу

Блины в масленичную неделю не навредят, если добавить физической активности. Объедаться ими не стоит, но ежедневно съедать по несколько штук можно. Лучше — на завтрак или в обед.

Советы по питанию во время Масленицы дали врачи, мнение которых привело РИА «Новости». Специалисты дали несколько общих рекомендаций.

«Не надо каждый день объедаться блинами, особенно если потом кто-то будет поститься, эти перепады качества и количества потребляемой пищи очень вредны», — заметил профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.

Он заметил, что в день вполне можно съесть по несколько блинов. При этом желательно сочетать такое питание с физической активностью.

Блины, напомнил Буеверов, продукт калорийный. Они не только прибавляют энергии и насыщают, но и способствуют набору веса. К этому приведет чрезмерное увлечение этой пищей. Оптимальнее всего есть блины в первой половине дня, перед физическими нагрузками.

Доцент кафедры питания и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Чедия заметила, что на масленичной неделе нужно сократить калорийность других продуктов, если в рационе есть блины.

«Если вы добавляете в значительном количестве блины в рацион, то надо в эти дни включать овощи и фрукты», — добавила специалист.

Она напомнила, что так организм получит больше клетчатки, а чувство насыщения наступит быстрее.

Есть блины можно всем. Исключение составляют люди с индивидуальной непереносимостью компонентов этого блюда. Меньше их стоит употреблять страдающим ожирением и диабетом второго типа, жировой болезнью печени, сердечно-сосудистыми заболеваниями и атеросклерозом.