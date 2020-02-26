Врачи объяснили, кому не стоит есть блины на Масленицу
Советы по питанию во время Масленицы дали врачи, мнение которых привело РИА «Новости». Специалисты дали несколько общих рекомендаций.
«Не надо каждый день объедаться блинами, особенно если потом кто-то будет поститься, эти перепады качества и количества потребляемой пищи очень вредны», — заметил профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.
Он заметил, что в день вполне можно съесть по несколько блинов. При этом желательно сочетать такое питание с физической активностью.
Блины, напомнил Буеверов, продукт калорийный. Они не только прибавляют энергии и насыщают, но и способствуют набору веса. К этому приведет чрезмерное увлечение этой пищей. Оптимальнее всего есть блины в первой половине дня, перед физическими нагрузками.
Доцент кафедры питания и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Чедия заметила, что на масленичной неделе нужно сократить калорийность других продуктов, если в рационе есть блины.
«Если вы добавляете в значительном количестве блины в рацион, то надо в эти дни включать овощи и фрукты», — добавила специалист.
Она напомнила, что так организм получит больше клетчатки, а чувство насыщения наступит быстрее.
Есть блины можно всем. Исключение составляют люди с индивидуальной непереносимостью компонентов этого блюда. Меньше их стоит употреблять страдающим ожирением и диабетом второго типа, жировой болезнью печени, сердечно-сосудистыми заболеваниями и атеросклерозом.