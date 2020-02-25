Трехметровая «Масленица», концерты и игры. Подмосковье проводит зиму масштабным фестивалем

«Зима в Подмосковье» завершится масштабным фестивалем «Солнечная масленица», который пройдет 29 февраля и 1 марта в музее-усадьбе «Архангельское». Гостям обещают яркие проводы зимы — игры, аттракционы, мастер-классы, спектакли и выступления разных творческих коллективов. Символом праздника станет кукла «Масленица» высотой три метра, которая станет главным арт-объектом фестиваля.

«Солнечная Масленица» — третье крупнейшее мероприятие в рамках туристического проекта правительства Московской области «Зима в Подмосковье». Гостей праздника ждут различные масленичные забавы и песни, интерактивные игры, надувной аттракцион «Самовар-качели», катание на упряжке лошадей и мастер-классы.

Для детей покажут музыкально-интерактивный спектакль «Белоснежка и семь гномов» с живым духовым оркестром. Зрители научатся совместно отбивать ритмы, а также будут играть в увлекательные и смешные игры. На празднике выступят ансамбли народной песни «Трио кумушки», «Крутояр», «Стежки-дорожки», «Забава» и приглашенные диджеи.

На фестивале будет работать ярмарка, на ней можно будет приобрести вкусные, яркие, красивые и полезные товары подмосковного производства. Клин, Дмитров, Сергиев Посад, Серпухов, Истра, Коломна и другие города Московской области представят здесь свою продукцию.

Подкрепиться можно будет в специальной зоне фудкортов. Среди угощений блины на любой вкус и цвет: с семгой и сыром, с икрой, со сметаной и вареньем, с медом, с «Нутеллой», с шоколадом или карамелью, с бананом-шоколадом, с малиновым вареньем, цветные креспелле и другие.

«Приглашаем всех, кто ждал прихода весны и окончания зимы, на главную Масленицу в усадьбу „Архангельское“! Для гостей организована яркая развлекательная программа, зона фудкортов с горячими блинами и чаем, ярмарка с ремесленными товарами со всего Подмосковья. Ждем всех „Летом в Подмосковье“!», — сказала руководитель Комитета по туризму в ранге министра Наталья Галкина.

Вход на территорию музея-усадьбы «Архангельское» в дни проведения фестиваля «Солнечная масленица» будет бесплатным. С подробным расписанием программы можно ознакомиться на сайте музея www.arhangelskoe.su.