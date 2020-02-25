Диетолог рассказал интересные варианты блинов на Масленицу

По ее словам, чтобы уменьшить калорийность, лучше выбирать обезжиренные молоко или кефир для приготовления блинов. Также можно использовать воду. Чтобы получить интересный вкус, можно разбавить воду небольшим количеством пива или томатного сока. Это интересный вариант, если вы планируете приготовить лакомство с несладкой начинкой, например, мясом или овощами.

Для сладкого блюда, диетолог предложила разбавлять воду фруктовыми соками. Это. конечно, не самый полезный способ, но он лучше, чем класть чистый сахар или использовать сгущенку для начинки.

Также в тесто для блинов можно добавить немного спортивного питания, если вы занимаетесь спортом.

Соломатина посоветовала обратить внимание на процесс жарки: лучше не лить масло прямо на сковородку, а аккуратно смазать поверхность. В идеале — использовать блинную сковородку.

Лучшая начинка по словам специалиста — фрукты и ягоды. В них много клетчатки, которая делает всасывание глюкозы безопасным. Кроме того, клетчатка помогает не допустить переедания, так как быстро дарит чувство насыщения.