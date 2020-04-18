Врачи и медперсонал из закрытой на карантин больницы в Уфе не дождались результатов анализов и покинули ее

Семь врачей и медперсонал одной из больниц в Уфе не стали ждать результатов теста на коронавирус и покинули учреждение. Их принудительно вернули в клинику по решению суда.

«Кировским районным судом Уфы рассмотрено семь административных исковых заявлений главного санитарного государственного врача Республики Башкортостан о помещении граждан под медицинское наблюдение в недобровольном порядке», — сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Сбежавшие заявили, что их официально отпустили домой на самоизоляцию. Как выяснилось на суде, сотрудники не прошли полное обследование и ушли из медучреждения после того, как там объявили карантин. В итоге суд постановил принудительно вернуть шесть человек под медицинское наблюдение.

«В удовлетворении одного административного искового заявления суд отказал», — сказано в сообщении.

О том, что сбежавшие — врач и медперсонал, РИА «Новости» подтвердили в прокуратуре Башкирии.

Это уже не первый случай, когда россияне сбегают из больниц. Так, 17 апреля пациент больницы в подмосковном Жуковском стал фигурантом уголовного дела. Мужчина с подтвержденным коронавирусом ушел из медучреждения, но его поймали полицейские.

По данным на 17 апреля, в России зафиксировано 32 008 случаев заражения коронавирусом. Вылечились от COVID-19 уже 2590 человек. Жертвами инфекции стали 273 пациента.