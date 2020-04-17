Пациент с коронавируом сбежал из больницы в Подмосковье. Его поймали и возбудили уголовное дело

Пациент с подтвержденным коронавирусом сбежал из больницы в Подмосковье. Его быстро отловили и уже возбудили против него уголовное дело.

Следователи в подмосковном Жуковском возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» против 50-летнего местного жителя. Он лежал в больнице с подтвержденным коронавирусом. Он прекрасно знал о своем диагнозе, но это его не остановило и он сбежал, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Своим поступком он создал угрозу массового заражения людей. Полицейские нашли беглеца и доставили его обратно в больницу. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до двух лет. Если он заразил кого-то, и человек умрет, то за решетку беглец может отправиться на пять лет. В случае смерти двух и более человек по вине сбежавшего из больницы мужчины срок увеличится до семи лет.

Из-за эпидемии коронавируса жители многих регионов живут в режиме строгой самоизоляции. В Москве и Подмосковье на общественном и личном транспорте можно ездить только по специальному пропуску.

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