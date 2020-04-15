Врачам в Подмосковье удалось вылечить еще 14 пациентов от COVID-19

Еще 14 пациентов с коронавирусом полностью выздоровели и выписались из больниц Подмосковья. Всего в области медики вылечили 89 человек.

«Все они выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию. Всего от коронавируса в Московской области врачи вылечили уже 89 человек», — сообщил Мособлштаб.

За прошедшие сутки в Подмосковье зараженных коронавирусом стало больше на 272 человека. По области теперь насчитывается 2587 инфицированных пациентов.

Власти сейчас активно борются с распространением коронавируса. В регионе действует режим самоизоляции. Жителей призывают без крайней необходимости не выходить из дома. Разрешается ездить на работу, ходить в ближайший магазин или аптеку. Еще можно выносить мусор и гулять с домашним питомцем.

Начиная с 15 апреля веден пропускной режим. Иметь документ необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Получить пропуск можно, скачав приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус». Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.