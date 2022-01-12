Врачам из Лесосибирска, где в день корпоратива погиб пациент, сделали выговор

В Лесосибирске наказали врачей, праздновавших Новый год, пока в соседней палате умирал пациент без помощи. Медикам сделали выговор. Такую меру наказания избрал красноярский Минздрав, сообщил сайт kp.ru.

Медиков Лесосибирской межрайонной больницы обвинили в нарушении правил служебного поведения и норм профессиональной этики. Их поведение нанесло репутационный урон коллективу медучреждения, указано в заключении ведомства.

Ранее в красноярском Минздраве заявляли, что смерть пациента и застолье никак не связаны.

Лесосибирских врачей запечатлели за новогодним застольем на рабочем месте в тот момент, когда умирал пациент. Впоследствии он скончался. Изначально сообщалось, что пьянствующих медиков снял сам пациент перед смертью, потом появилась информация, что видео на самом деле сняла супруга умершего. Но человека уже не вернуть, зато видео широко разошлось по социальным сетям и вызвало общественный резонанс.

Следователи также начали проверку на фоне того, как видео с врачами начали все активнее обсуждать в СМИ.