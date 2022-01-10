Следователи проверят видео с пьянствующими врачами в Лесосибирске

Следственные органы начали проверку после появления в Сети видео, предположительно, снятого умирающим пациентом в больнице Лесосибирска, перед смертью успевшим запечатлеть пьянствующих врачей. Об этом со ссылкой на красноярский СК сообщил РЕН ТВ.

В ведомстве заявили, что начали процессуальную проверку по факту произошедшего в Лесосибирской межрайонной больнице. Ранее о начале проверки также сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Видео, якобы снятое пациентом, ожидавшим срочной операции в отделении реанимации, ранее облетело соцсети и вызвало общественный резонанс. На ролике было показано, как врачи пьянствовали. Предположительно, у них был новогодний корпоратив. В сообщениях говорилось, что перед смертью пациент скинул ролик родным.

В красноярском Минздраве ранее отрицали связь смерти пациента с корпоративным застольем в больнице, но все же пообещали провести проверку. В ведомстве также заявили, что видео снято не самим умершим, а его родственниками. Ранее это подтвердили в семье скончавшегося.