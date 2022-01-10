Жена умершего в Лесосибирске призналась, что сама сняла видео с отмечающими Новый год врачами

Супруга жителя города Лесосибирска, скончавшегося в начале января, сама снимала видео с отмечающими Новый год врачами. По ее словам, к тому моменту ее муж уже был мертв.

Речь идет об истории Сергея Ромашова, который скончался в местной больнице. Любовь Ромашова сняла веселящихся медиков с улицы, она приходила в медучреждение, чтобы узнать о состоянии супруга.

«Видео снимала я. Ходила туда, к реанимации, каждый день. Туда же не пускают, карантин. И по телефону не дозвониться, чтобы узнать о состоянии. Если пробьешься, на все вопросы отвечали: „Тяжелый, тяжелый“», — рассказала она. Ее процитировал сайт kp.ru.

Ромашова добавила, что в момент, когда снимала видео, еще не знала, что глава семейства умер. Женщина не исключила, что почувствовала что-то неладное и поэтому поспешила к больнице.

«Я подошла со стороны какого-то отделения на первом этаже, а там такой хохот идет. Я сначала не поняла, что такое, где это. Подошла к окошку, а там вот они сидели, видимо, окошко было чуть открыто, я все сняла. Они меня увидели, и я убежала», — вспомнила она.

О смерти мужа местная жительница узнала на следующий день. Однако точные причины кончины мужчины до сих пор неизвестны. У Ромашова был проблемы с кишечником, он пережил несколько операций после того, как пять лет назад чуть не умер в аварии.

«И у него спайки на кишечнике были. Ну и здесь такое же обострение началось. 25 декабря его сын в больницу отвез. После его смерти мне не отдают историю болезни, она еще не доставлена туда, где выдают справки», — пожаловалась его супруга.

При этом она не обвиняет медиков, гулявших в тот день, в смерти мужа. Она считает, что это были не те специалисты, которые наблюдали ее супруга.

Видео, снятое Любовью Ромашовой, вызвало большой общественный резонанс. Сначала СМИ писали о том, что ролик сделал умирающий пациент. Следователи СК РФ по Красноярскому краю проводят проверку по этому случаю.