Врач рассказал, как в домашних условиях вылечить насморк

При лечении насморка лучше отказаться от сосудосуживающих каплях, которые вызывают привыкание. Врач-лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев советует использовать лекарства для детей.

В составе детских каплей концентрация лекарства гораздо ниже. При этом препарат может не сразу помочь, следует подождать. Об этом рассказал специалист радио Sputnik.

Если насморк лечить самостоятельно, то врач советует придерживаться определенных действий. Муколитические препараты могут помочь разжижить вязкую слизь в носу. После использования лекарства нос желательно промыть солевым раствором, затем брызнуть антисептиков на водной основе. Завершить процедуру лучше каплями с персиковым, абрикосовым или другими маслами, а также применить препарат с противоотечным действием.

Лор отметил, что если насморк не пройдет в течение недели, а выделений из носа станет больше, они позеленеют, загустеют, будет чувствоваться давление в щеках, то нужно срочно обратиться к врачу. По его словам, острый ренит может перерасти в острый синусит или гайморит.