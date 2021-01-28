Доктор Комаровский призвал запретить ингаляцию над вареной картошкой

Вдыхание паров вареной картошки абсолютно неэффективно и может закончиться госпитализацией ребенка. Такой метод народной медицины необходимо запретить, считает врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Вдыхание картофельных паров — один из видов народной ингаляции при простудных заболеваниях.

«Если бы вы видели, какое количество детей с ожогами дыхательных путей поступают в больницы после этих ваших гадских ингаляций над горячим, у вас бы волосы встали дыбом», — заявил Комаровский на своем YouTube-канале.

По словам теледоктора, такой метод лечения необходимо запретить в цивилизованных странах.

Он рассказал о случаях из собственной практики, когда дети поступали в отделение с ожогами гортани и потом долго восстанавливались. Причиной ожогов были горячие ингаляции, которыми родители лечили «копеечный насморк» ребенка.

Доктор заявил, что родители, заставляющие детей дышать над картошкой, поступают так же преступно, как те, кто порет своего ребенка ремнем.

Комаровский напомнил и о еще одной опасности вдыхания паров из кастрюли. Ребенок может поскользнуться и «засунуть голову в кипяток».