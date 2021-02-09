Мясников назвал лекарство, способное вызвать инфаркт миокарда

Использование сосудосуживающих капель опасно для пациентов, особенно при проблемах с сердцем. Они могут вызвать аритмию и привести к развитию инфаркта миокарда, отметил врач и телеведущий Александр Мясников.

Такое заявление он сделал эфире телеканала «Россия 1».

«Те элементы, которые заставляют сужаться сосуды, возбуждающе действуют на сердце. И у многих людей вызывают аритмию», — объяснил врач.

Мясников добавил, что тахикардия является одним из побочных эффектов приема такого лекарства. Кроме того, капли могут привести к более серьезным и долговременным нарушениям, в том числе вызвать инфаркт миокарда. Последнее грозит пациентам с больным сердцем или гипертонией, которые принимают такие препараты.

Мясников добавил, что сосудосуживающие капли также повышают уровень калия в крови. Это является серьезной опасностью для пациентов, у которых есть проблемы с почками. Он подчеркнул, что при необходимости такие капли можно принимать, но коротким курсом. Стоит ограничится тремя, максимум пятью днями, а затем отказаться от них, чтобы не спровоцировать проблемы в работе организма.

Вместо таких капель при насморке можно промывать нос соленой водой, отметил Мясников.