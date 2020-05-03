Врач Проценко усомнился в схожести российского и итальянского сценариев распространения коронавируса

«Абсолютно катастрофическую» ситуацию с коронавирусом на севере Италии не стоит сравнивать с российской. Однако опасения все же есть.

«Если взять Италию — ведь там тоже выраженное региональное развитие. Абсолютно катастрофическая ситуация с большим количеством больных, ИВЛ и смертей на севере Италии и более мягким течением на юге. Поэтому какой у нас итальянский сценарий? Ну, наверное, нет, хотя мы его очень боимся», — заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Проценко находится на передовой борьбы с распространением инфекции с самого начала пандемии. Он сам подхватил коронавирус и до выздоровления руководил медперсоналом больницы в Коммунарке дистанционно — из изоляции. По его данным, в больнице сейчас находятся более 510 пациентов. 56 из них — в отделении реанимации и интенсивной терапии. 28 человек подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За минувшие сутки в России выявили 10 633 новых случая заражения 2019-nCoV. Общее число инфицированных достигло 134 687. Жертвами COVID-19 стали 1280 человек.