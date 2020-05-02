Проценко рассказал о своем лечении после заражения коронавирусом

По его словам, у него заболевание проходило в средней форме. Но общее состояние позволило пройти лечение не в амбулатории, но с применением той же терапии и лекарств, которые дают пациентам больницы.

Проценко уточнил, что о компьютерной томографии легких стоит задуматься на четвертый день после начала плохого самочувствия.

«Клиническая картина изменений в легких, которые мы можем увидеть на КТ, она во времени несколько растянута», — рассказал Проценко. Он пояснил, что после появления высокой температуры, насморка и исчезновения обоняния в первые два—три дня томограф не покажет никаких изменений в легких. Только на четвертый или пятый день можно разглядеть участки матового белого цвета — это очаги инфекции.

«Если объем поражения меньше 10−25% — это те случаи, которые можно лечить амбулаторно. Больше 30−50% объема легких поражение — это, конечно, показание для стационарного лечения», — рассказал Проценко.

Он отметил, что главными признаками коронавируса можно назвать резкую потерю обоняния и осязания. Такие симптомы при простуде встречаются гораздо реже.

«Банально: утренний кофе вы перестаете чувствовать как кофе, или там ваш привычный парфюм вы вдруг, использовав, понимаете, что вы его не чувствуете», — рассказал Проценко. По его словам, он начал снова чувствовать запахи только на пятые сутки.

О том, что главный врач Денис Проценко заразился коронавирусом, стало известно 31 марта. Он решил не уходить на больничный, а заперся в своем кабинете, выбрав его местом самоизоляции.

Все время лечения он удаленно давал консультации и занимался вопросами по работе больницы. 15 апреля два проведенных теста на коронавирус показали отрицательный результат.