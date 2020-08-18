Врач назвал отказ от отпуска угрозой психике

Россиян призвали не забывать о важности отпуска. Его отсутствие может привести к депрессии, лишнему весу и общей неудовлетворенности жизнью.

Последствия, которые вероятны из-за долгой и беспрерывной работы и отсутствия смены деятельности, перечислила в интервью радио Sputnik клинический психолог Варвара Зародина.

«В первую очередь снижается эмоциональный фон. Мы начинаем тревожиться, появляется тревожное расстройство, нарушение сна, что в свою очередь снижает иммунитет», — заметила врач.

По словам Зародиной, из-за такого состояния человек может срываться на близких, а жизнь перестает его устраивать.

«Мы перестаем получать удовольствие от жизни вообще. При более глубокой запущенности этого процесса появляются депрессивные расстройства», — пояснила психолог.

Уходя в отпуск, человек ощутит физиологическое обновление, а смена обстановки будет способствовать эмоциональному подъему. Кроме того, образуются новые нейронные связи.

«Если вы, например, поехали в горы, меняется воздух, в организм поступают отличные от повседневных микроэлементы. Если вы поехали на море, ваша кожа, ваши суставы получают минералы», — добавила Варвара Зародина.

От работы на время отпуска специалист посоветовала отказаться. О служебных обязанностях стоит забыть хотя бы на несколько дней.

«Многие берут с собой в отпуск ноутбук, телефон. На самом деле это очень истощает нашу нервную систему, выматывает, а потом мы мучаемся с мигренями, с лишним весом и с неудовлетворенностью в жизни», — заключила психолог.