Родителям первоклассников хотят дать выходной 1 сентября ради линейки. Это поможет лучше адаптироваться к школе

В Институте прогрессивного образования предложили создать для родителей первоклассников новый выходной — 1 сентября. Так все без исключения смогут проводить детей в школу в первый раз, тем самым помогут им чувствовать себя спокойнее на новом этапе жизни.

Дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября необходим родителям первоклассников, так считает глава Института прогрессивного образования Анна Маркс. Она обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением закрепить за родителями право проводить детей в школу в первый раз без ущерба для зарплаты на законодательном уровне.

Закон для родителей

Заместитель председателя комитета по образованию Госдумы РФ Олег Смолин уверен, что официальное введение нового выходного может оказаться излишним — вопрос вполне можно решить в прямом диалоге с работодателем.

«Надо ли делать это на государственном уровне — не знаю, особенно учитывая то, что народ весь апрель и половину мая просидел на самоизоляции. Но, в принципе, я думаю, что родители первоклашек и вообще школьников 1 сентября должны быть со своими детьми», — считает Смолин.

Однако необходимость подобного законодательного изменения доказывает опрос, проведенный среди 1,6 тысячи родителей из 75 регионов. 83% опрошенных рассказали, что для того, чтобы проводить ребенка в первый класс, им нужно брать отгул или отпуск за свой счет. При этом 37% опрошенных не могут себе позволить потерять оплачиваемый день работы из-за снижения доходов во время пандемии, особенностей работы, которая не позволяет отлучиться даже на несколько часов или из-за невозможности договориться с начальством.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец объяснила «360», что некоторые родители действительно сталкиваются с серьезным отпором со стороны нанимателей. Из-за того, что трудовое законодательство не предусматривает никаких послаблений для родителей школьников, некоторые дети вынуждены идти в первый класс без мамы с папой.

«По закону у нас есть возможность взять „детский день“ раз в месяц, но, к сожалению, далеко не все работодатели лояльно к этому относятся — не отпускают под угрозой увольнения», — уверена Волынец.

Больше того, по мнению Волынец, подобное послабление для родителей — хорошая косвенная поддержка материнства и отцовства. Присутствие родителей на первой школьной линейке, как и на выпускном — двух основных вехах школьной жизни, — существенно сближает семью и надолго остается в памяти.

«Конечно, чтобы получить один дополнительный выходной в жизни, никто не будет рожать. Но так наши родители будут понимать, что государство ценит их труд и вклад в развитие своего ребенка», — уверена она.

Родители рядом — ребенок спокоен

При этом авторы инициативы, эксперты Института прогрессивного образования, отмечают, что присутствие родителей на первой школьной линейке очень важно с точки зрения спокойствия ребенка, «испытывающего сильный стресс в связи с резкой сменой игровой обстановки детского сада на учебную, и способствует его быстрой и комфортной адаптации к новой среде».

Действительно, психолог центра «Школа для пап и мам» Ольга Годлевская подтвердила в разговоре с «360», что для первоклассников чрезвычайно важно присутствие родителей 1 сентября.

«Это новая социальная ступень у ребенка, конечно, ему тревожно вступать на нее без поддержки самых близких людей. Меняется система отношений, структура взаимодействия, и здесь родитель помогает быть более уверенным», — заявила она.

Годлевская добавила, что очень важным фактором в процессе адаптации к школе является посещение подготовительных занятий в школе, во время которых ребенок привыкает к новому зданию и классам в менее формальной обстановке. Важно и знакомство с учителем, его непосредственная работа.

«Естественно, важно гуманное отношение учителей и руководства школы. Я думаю, что это главный фактор — сокращенные уроки, начало занятий в игровой форме», — добавил Олег Смолин.

Кроме того, уверена Годлевская, поддержка родителей перед школой, правильная организация быта и режима также помогут первокласснику с меньшими переживаниями вступить в новый период жизни. Очень важно, чтобы дети физиологически созрели для похода в школу, хорошо питались и спали.